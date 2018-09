Sport | SPORTreportage - Start in die Wochen der Wahrheit

Frankreich ist der erste Länderspielgegner für Deutschland nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland. Der Weltmeister kommt mit allen Stars. Für die DFB-Elf ist das Spiel am Donnerstag ein Formtest - und der Start in die Wochen der Wahrheit.