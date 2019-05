Sport | SPORTreportage - Eishockey: Neuer Bundestrainer - neue Chance

Das Ziel ist ein Platz unter den besten Acht, Leon Draisaitl - mit 105 Punkten einer der Topscorer in der NHL - soll der große Antreiber sein. Am kommenden Freitag startet das DEB-Team mit Neu-Bundestrainer Toni Söderholm in die Eishockey WM in der …