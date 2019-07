Doping - das wäre teurer Selbstbetrug

Lukas Naegele, wohnhaft in Ohlstadt, Sportwissenschaftler, 30 Jahre alt, feiert 2019 seine Premiere beim Transvulcania. Schon mit fünf Jahren entdeckt er die Lust am Wandern mit dem sportlichen Papa. Später Trekking-Ausflüge in den Himalaya. Macht seinen Bachelor in Sportwissenschaften in Köln, läuft als Kader-Athlet beim dortigen ASV Titelzeiten als Junior über 1500 Meter (Persönliche Bestzeit: 3:50,23 min), bleibt aber von Verletzungen nicht verschont. Findet danach Gefallen an der Ausdauer, erst noch gegen die Uhr, und gewinnt 2018 den Marathon in Freiburg zum vierten Mal. Ohne Uhr geht er auf die ersten Trails - mit Erfolg und Wissen, nach seinem Motto: "Lebe, um zu laufen."



Als Triathlon-, Rad- und Lauftrainer kann er disziplinübergreifend vermitteln und weiter als Trailrunner lernen, um auch den eigenen Körper neu zu entwickeln. Ein Bergläufer benötigt stärkere Muskeln. Den Zugspitzen Challenge Marathon 2016 gewinnt er ebenso wie den Trailmarathon in Lichtenstein. Zweimal steht er auf dem Podest beim Transalpine Run. Beim Transvulcania 2019 verliert er, nachdem er sich im Fluss-Canyon verläuft, am Ende drei Plätze. "Grandios hatte es angefangen", sagt er über seinen Beginn.



Es folgen nur danach noch vier Stunden Qual bis zum Ende, mit Schwindelanfällen auf dem höchsten Punkt, dem Roque de los Muchachos, 2426 Meter hoch gelegen. "Du darfst nur in Abschnitten denken", hat Naegele vor dem Lauf über 74,33 Kilometer gesagt. "Denkst Du an die ganze Strecke" sei das tödlich. Er kommt ins Ziel, als 14. Mann, vier Plätze hinter der stärksten Frau, der Niederländerin Ragna Debats. Aber sie ist auch Weltmeisterin im Berglaufen.

Bildquelle: ZDF