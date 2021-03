Der Prozess: Wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde

Am 29. Februar 2020 gerät Fußballdeutschland in Aufruhr. Fans des FC Bayern beleidigen beim Spiel Hoffenheim gegen den FC Bayern den Eigentümer der TSG, Dietmar Hopp. Die Partie steht kurz vor dem Abbruch, die Mannschaften reagieren mit einem Boykott. Sie stellen das Spielen ein und schieben sich den Ball aus Protest nur noch zu – das hatte es in der Bundesliga noch nie gegeben. DFB-Präsident Fritz Keller sagt: „Wir sind am Tiefpunkt angekommen“. An diesem Tag eskaliert ein Konflikt, der den deutschen Fußball nun schon seit mehr als 13 Jahren begleitet. Dietmar Hopp und die Ultras: Worum geht es genau? Wie hat alles angefangen? Und wer trägt Schuld an der neuerlichen Eskalation?