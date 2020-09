Djokovic tröstet den unterlegenen Thiem.

Quelle: EPA

Nach 3:59 nervenaufreibenden Stunden in seinem achten Finale war Djokovic am Ziel. Es war der 17. Grand-Slam-Titel für den Serben, der darüber hinaus ab Montag wieder die Nummer eins der Weltrangliste sein wird, vor Nadal, Federer und Thiem, der um eine Position nach vorne rückt.



Der beherzt aufspielende Österreicher verlor indes auch sein drittes Endspiel bei einem der vier Grand Slams. In den beiden vergangenen Jahren unterlag er bei den French Open in Paris - jeweils gegen Nadal. Den Spanier hatte Thiem in Melbourne im Viertelfinale in vier Sätzen besiegt, ehe er im Halbfinale seinen Freund Alexander Zverev ebenfalls in vier Sätzen niederrang.