"Wir wollen Geld damit verdienen"

zdfsport.de: Nach welchen Kriterien wird ein LoL-Team zusammengestellt?



Reichert: Es gibt Trainer und Scouts, die die Szene kennen und mir dann einzelne Spieler empfehlen. Wichtigstes Merkmal ist die sportliche Leistungsfähigkeit. Hat der Junge das Talent, auf höchstem Niveau spielen zu können? Fast noch wichtiger als im klassischen Sport ist die Teamfähigkeit. Wir reden hier von jungen Leuten, die über Monate intensiv miteinander leben, die noch in der Entwicklung stehen und Leistungsdruck spüren.



zdfsport.de: Die Spieler sind junge Leute, aus verschiedenen Ländern. Wie kümmert sich der Verein außerhalb des sportlichen Aspekts um die Spieler?



Reichert: Wir haben hier definitiv eine soziale Verantwortung für ganz junge Menschen, die aus allen Teilen Europas zu uns kommen und sich in vorderstem Sinne auf ihr Talent und ihren Sport konzentrieren wollen. Das bedeutet, dass wir sie so gut wie möglich im Alltag unterstützen. Anders würde das nicht funktionieren. Das beginnt beim Ernährungsplan und reicht hin zu administrativen Sachen, sei es jetzt das Beantragen der Steuernummer oder die Krankenversicherung. Wir würden gerne in der Zukunft, ähnlich wie im Fußball, mit der Gesamtschule Berger Feld auch hier zusammenarbeiten, damit die Jungs dort ihr Abitur machen können.



zdfsport.de: Wo geht die Reise hin für den E-Sport in Zukunft?



Reichert: Ich bin mir ziemlich sicher, dass noch Dinge kommen, die wir uns derzeit nicht vorstellen können. Das wird so faszinierend sein, dass kein Weg daran vorbei geht, dass es riesig wird - seien es nun Dinge wie Virtual Reality oder Augmented Reality. Es wird eine neue Form des digitalen Sportwesens entstehen. Es gibt ja keine physikalischen oder materiellen Grenzen.



zdfsport.de: Welche Tipps können Sie einem jungen Menschen geben, der in den professionellen E-Sport strebt?



Reichert: Wenn man spielt, sollte man immer mit einem Ziel spielen, sonst entwickelt man sich nicht weiter. Natürlich sollte man sich anschauen, wie die Profis zu Werke gehen. Wichtig sind aber vor allem Ziele, seien es nun bestimmte Skills, die man lernen will, oder bestimmte Ranglistenplätze auf den Ladders. Wenn man es in solchen Rankings schafft, sich nach vorne zu arbeiten, werden zwangsläufig Organisationen auf einen aufmerksam.