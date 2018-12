Wie in der Nations League kommt es also wieder zum ewig jungen Klassiker gegen die wieder erstarkten Holländer, die Löw beim 0:3 in Amsterdam im Oktober großes Ungemach bereiteten und im November ein Last-Minute-Remis auf Schalke schafften. Nordirland war zuletzt schon Kontrahent auf dem Weg zur WM 2018 und wurde zweimal problemlos bezwungen.



Mit dem 3:1 im Windsor Park von Belfast wurde im Oktober 2017 das Russland-Ticket gelöst. Bei der EM 2016 gab es ein 1:0 im Gruppenspiel in Paris. Gegen Estland spielte Deutschland nur in den 1930er Jahren dreimal und gewann alle Duelle. Auf Weißrussland traf die DFB-Elf bislang erst einmal. Kurz vor der EM 2008 gab es in einem Test in Kaiserslautern ein 2:2.