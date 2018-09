Deutschland geht nun aufgrund der Logistik und Infrakstruktur auf Topniveau als Favorit ins Rennen. Die Stadien benötigen maximal kleine Modernisierungen. Außerdem sprechen die jüngsten politischen Entwicklungen für den Ausrichter der Europameisterschaft 1988. Die wirtschaftliche Lage am Bosporus ist kritisch. Der Verfall der Währung und dessen Folgen könnten zum Problem für die Türkei werden.

Unterschätzen darf der DFB die türkische Bewerbung allerdings auf keinen Fall. In den letzten Jahren hat das Land in Sachen Stadien und Infrastruktur deutlich nachgezogen.