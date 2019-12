Aus Sicht von Teresa Enke hat sich in den vergangenen Jahren eine Menge zum Besseren verändert – wenn auch nicht direkt im alltäglichen Fußball greifbar. Die Krankheit Depression sei im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen. „Ich bin stolz darauf, was wir mit unserer Stiftung erreicht haben“, sagt die 43-Jährige. Den medialen Trubel rund um die bewegende Geschichte von Robert Enke nimmt sie in Kauf, um etwas zu erreichen und zu warnen. Den sich jährenden Todestag selbst möchte Teresa Enke möglichst still und in Gedenken verbringen – „an einen lustigen, tollen Freund, Papa und Ehemann“. Sie lebt mittlerweile wieder in Hannover, hat einen neuen Lebenspartner an ihrer Seite und bleibt in ihrem Privatleben dem Fußball eher fern.