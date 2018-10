Steckt die FIA hinter dem rätselhaften Ferrari-Leistungsverlust?

Vor sechs Wochen in Spa, da zog Sebastian Vettel in der ersten Runde auf der langen Geraden locker an Lewis Hamilton vorbei. Zuletzt in Sotschi hatte er auf der sehr langen Anfahrt zur ersten Kurve keine Chance, die Mercedes wirklich in Gefahr zu bringen. Und als Hamilton, nach dem Boxenstopp hinter den Ferrari zurückgefallen, attackierte, hatte Vettel keine echte Möglichkeit zur Gegenwehr. Szenen, die belegen, dass das, was Konkurrent Renault aus den eigenen GPS-Daten herausliest, offenbar stimmt: Es gibt einen rätselhaften Power-Verlust bei Ferrari. Die wundersame Leistungsexplosion in dem Moment, in dem der Vortrieb nicht mehr durch die Traktion, sondern rein von der Motorleistung bestimmt wird, im Beschleunigungsbereich etwa zwischen 180 und 260 km/h, die zeitweise drei bis fünf Zehntel pro Runde brachte, ist seit dem GP Singapur verschwunden.