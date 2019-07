Vorbereitungen beim FC Bayern auf Hochtouren

Die Erwartungen an den FC Bayern sind groß, das weiß auch Trainer Niko Kovac, der sich nicht über den möglichen Rücktritt von Uli Hoeneß äußern will. Dabei endete der feine Trainingsausflug in die USA immerhin mit einem Sieg gegen Real Madrid.

Datum: 28.07.2019