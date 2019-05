Ferraris Probleme: Stallorder und „Schönwetterauto“

Wobei Binotto, der nachher zugab, es sei nicht leicht gewesen, „die Order zum Platztausch auszusprechen, dort ja im Prinzip recht hatte. Vettel war das ganze Wochenende etwas schneller gewesen, nur am Start fiel er hinter Leclerc zurück, weil er hinter dem schlecht gestarteten Valtteri Bottas eingeklemmt war. Und er schien auch in der Anfangsphase des Rennens deutlich schneller fahren zu können. Das Problem: Der Befehl zum Platztausch kam sogar zu spät – denn Vettel hatte bis dahin beim knappen Hinterherfahren seine Reifen schon ziemlich beansprucht, so dass er dann nach vorne auch nichts mehr ausrichten konnte.



Noch eine Merkwürdigkeit: Gegnerische Teams, die den kompletten Ferrari-Boxenfunk abhörten, berichten, dass Leclerc ausgerechnet in der Phase vor dem entscheidenden Manöver mehr PS freigeben durfte. Klar, dass Vettel mit der konservativeren Motoreinstellung nicht aus eigener Kraft an seinem Teamkollegen vorbeikam. Spielte da der Renningenieur des Monegassen, der mit allen Wassern gewaschene Jock Clear, sein eigenes Spiel gegen die Ferrari-Teamführung? Und motzte Leclerc dann gerade deswegen so lautstark am Funk, als er Vettel doch vorbei lassen musste?