Leclerc beschert Ferrari Heimsieg in Monza

Vettel rutschte erst aufs Gras, und bekam dann eine Zeitstrafe aufgebrummt.

Schon im Vorjahr hatte sich Vettel in Monza einen unnötigen Dreher geleistet und einen entscheidenden Rückschlag im Titelkampf erlitten. In diesem Jahr machte Vettel unter Druck erneut zu viele Fehler und muss inzwischen befürchten, auch in der internen Hierarchie seinem Rivalen Leclerc den Vortritt lassen zu müssen.