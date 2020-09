Sebastian Vettel (li.) und Charles Leclerc

Quelle: reuters/Maxim Schemetow

Von "Missverständnissen", die inzwischen ausgeräumt seien, von "konstruktiven Gesprächen" in Maranello, von weiterhin bestehendem "gegenseitigen Vertrauen", von einer "Geschichte, um die an nicht mehr so viel Wind machen sollte", reden Sebastian Vettel und Charles Leclerc offiziell. Wahrscheinlich nur bis zum nächsten Knall.



Denn dass die Worte der tatsächlichen Gemütslage und Wahrheit entsprechen, ist mehr als zweifelhaft. Vor allem Vettel muss genau wissen, dass die eigentlich völlig unnötige "Startabsprache" in Russland nur dazu dagewesen sein kann, ihn praktisch von Anfang an um alle Siegchancen zu bringen.