Alonso: Flucht in den "Nudeltopf"

Aber man merkte Alonso im Vorfeld trotzdem in jedem Moment, bei jedem Wort, an: Das Eintauchen in eine neue Welt bringt ihm eine Menge Spaß - gerade als Flucht aus der derzeit erfolglosen und frustrierenden Routine der Formel 1. Dass seine Entscheidung, nach Indianapolis zu gehen, in den USA einen gewaltigen Effekt hatte, macht ihn sichtlich auch ein bisschen stolz. Als er im April in Alabama zur Einstimmung ein IndyCar-Rennen besuchte, bekam er zwar "nur etwa die Hälfte des Rennens mit. Die andere Hälfte der Zeit musste ich Interviews geben. Aber die TV-Einschaltquoten waren 50 Prozent höher als normal.“ Die Zeiten, in denen er in den USA anonym und unerkannt Urlaub machen konnte, sind freilich auch vorbei. "Früher konnte ich mich überall frei bewegen, keiner hat mich gekannt. Diesmal hatte ich das Gefühl, ich bin in Spanien. Auf den Flughäfen hat mir jeder die Hand geschüttelt, um ein Autogramm gefragt und mir viel Glück gewünscht.“