Budapest - ein Schlüsselrennen im WM-Kampf

Ich denke, dass das weiterhin alles sehr eng ist, das am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden. Lewis Hamilton

Die Fortschritte von Mercedes in den letzten Wochen waren zuletzt in Silverstone nicht mehr zu übersehen. Als Hamilton, der das Rennen von Anfang bis Ende absolut sicher kontrollierte, einmal fünf Runden lang richtig Gas gab, baute er in diesen fünf Runden den Vorsprung auf Räikkönen von 4,3 auf 10,6 Sekunden aus - das ist mehr als eine Sekunde pro Runde.



Läuft die seit dem Saisonauftakt in Australien eigentlich spannendste WM seit Jahren nun doch eindeutig Richtung Silberpfeile - oder waren die letzten Ergebnisse nur in erster Linie streckenbedingt? Lewis Hamilton, der ja nur noch einen Punkt Rückstand auf Sebastian Vettel hat, ist offiziell noch ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen: "Ich denke, dass das weiterhin alles sehr eng ist, das am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden.“ Auch wenn er zugibt, dass Mercedes in den letzten zwei, drei Rennen schon stärker geworden sei, "weil wir das Wochenende jeweils schon auf dem richtigen Fuß, sprich, mit einer passenden Abstimmung, begonnen haben. Aber das heißt noch nicht unbedingt, dass das jetzt überall so sein wird.“