Der Blick nach vorn – was sich bei Ferrari ändern müsste

Und die passten eben zuletzt oft nicht – worunter Vettel in der zweiten Saisonhälfte sichtlich litt. Was Brawn meint: Der Heppenheimer müsste bei Ferrari ein Umfeld finden, wie es damals Michael Schumacher in seinen Ferrari-Jahren hatte. Dass Vettel in dem dort zeitweise herrschenden Chaos auch mal Fehler mache, sei kein Wunder, meinen nicht wenige, die Einblick in die Ferrari-Situation haben. Er selbst sagt zwar nicht öffentlich, dass er das Vertrauen in die derzeitige Führung von Ferrari verloren hat – aber andere bekommen es durchaus mit.