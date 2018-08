Ferrari nach Marchionnes Tod

Ferrari tritt in Ungarn zwar ganz normal zum Rennen an, kippte aber am Donnerstag alle PR- und Medientermine von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen - "aus Respekt vor Marchionne", dazu auch den geplanten Auftritt von Teamchef Maurizio Arrivabene am Freitag auf der FIA-Pressekonferenz.