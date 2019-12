Hamilton mit Start-Ziel-Sieg

Für Hamilton war es der elfte Sieg in diesem Jahr. Mit 413 Punkten stellte er zudem einen Punkterekord in der Königsklasse des Motorsports auf.



Hinter Hamilton reihten sich Max Verstappen im Red Bull und Ferrari-Youngster Charles Leclerc auf den Plätzen zwei und drei ein. Sebastian Vettel wurde im zweiten Ferrari Fünfter, Renault-Pilot Nico Hülkenberg in seinem vorerst letzten Formel-1-Rennen Zwölfter.