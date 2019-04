Hamilton triumphiert vor Bottas und Vettel

Während Vettel beim Start seinen dritten Platz an Leclerc verlor, zog Hamilton vor der ersten Kurve an Bottas auf der Pole Position vorbei. Vettel war in der Folge deutlich schneller als sein Teamkollege, fand aber auf der Strecke kein Vorbeikommen. Erst in der zehnten Runde wurde der Monegasse via Boxenfunk aufgefordert, schneller zu fahren - oder Vettel passieren zu lassen. Leclerc machte zähneknirschend Platz, Hamilton an der Spitze war jetzt bereits neun Sekunden voraus und kein realistisches Ziel mehr für den Heppenheimer.