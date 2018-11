Mercedes: Fünf Fahrer- und fünf Konstrukteurs-Weltmeistertiteln in Serie – das sagt eigentlich alles: Mercedes ist und bleibt das Top-Team der Formel 1. Der Mannschaft um Teamchef Toto Wolff gibt de Erfolg in fast allem recht – auch wenn das ein oder andere gerade bei den Fans nicht so gut ankommt: Die komplette Fixierung auf Superstar Lewis Hamilton zum Beispiel, durch die der zweite Fahrer, Valtteri Bottas, von Anfang an zum Statisten und Wasserträger degradiert ist und auch dann nicht gewinnen darf, wenn er es ausnahmsweise einmal aus eigener Kraft könnte. Aber das System funktioniert – und macht Hamilton immer stärker.