Kein Platz für Hülkenberg

So früh wie selten sind in in diesem Jahr alle Cockpits für die kommende Saison vergeben: Vor dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi steht das Fahrerfeld für 2020 – bei den Spitzenteams gibt es dabei keinerlei Veränderungen. Hamilton und Bottas bei Mercedes, Vettel und Leclerc bei Ferrari – da war ja schon lange alles klar. Und schon vor dem Brasilien-GP bestätigte Red Bull, dass Alex Albon seinen Platz neben Max Verstappen behalten darf. Der Thai-Brite, 2019 als Neuling in die Formel 1 gekommen, und von vielen zunächst unterschätzt, ist damit der Aufsteiger des Jahres: Nach guten Leistungen bei Toro Rosso holte man ihn nach der Sommerpause gleich ins A-Team zu Red Bull, weil sich Pierre Gasly dort neben Max Verstappen doch sehr schwer tat.