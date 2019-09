Noch stellt sich Ferrari-Teamchef Mattis Binotto, der sich auf der Bühne in Mailand schon fast auffällig die ganze Zeit über in Vettels Nähe aufhielt, voll hinter den Deutschen: "Man muss das Gesamtbild sehen. In Hockenheim ist er ein fantastisches Rennen gefahren, in Ungarn lag er auch vor Charles. Auch in Spa war ja am Anfang auf dem Soft-Reifen der Unterschied minimal, erst dann auf dem Medium hatte er massive Probleme mit dem Reifenverschleiß."