Weltmeister Lewis Hamilton, der ja die derzeitige Langeweile in der Formel 1 vor allem auf „viele falsche Entscheidungen der Regel-Macher in den letzten Jahren“ schiebt, wünscht sich im Namen der Fahrer vor allem eines: „Leichtere Autos, so wie vor 15, 20 Jahren – als man noch deutlich unter 600 Kilo lag. Jetzt, mit über 740 Kilo, sind sie einfach zu schwerfällig. Das vermindert für uns den Fahrspaß – und für die Zuschauer die Attraktivität.“ Außerdem brauche es endlich ein Aerodynamik-Reglement, „das das nahe Heranfahren an den Vordermann und damit mehr Überholen“ ermöglicht. Wobei er da die entsprechende Technik-Kommission rund um F1-Sportchef Ross Brawn auf dem richtigen Weg sieht. Die Aero-Gurus der Teams sind allerdings nicht so optimistisch, dass das Problem wirklich in den Griff zu bekommen ist.