Trotz Hamilton: Britische Teams in der Krise

In der dreijährigen Ehe von McLaren mit Honda trafen die Schuldzuweisungen in erster Linie die Japaner. Doch auch jetzt mit dem neuen Motorenpartner Renault geht nichts voran - auch wenn Fernando Alonso zuletzt in Österreich dank zahlreicher Ausfälle und eigener guter fahrerischer Leistung mal wieder in die Punkte kam. Das Auto ist einfach zu langsam, in Frankreich schieden beide McLaren sogar im Q1 aus. Dass Red Bull mit dem gleichen Motor gleichzeitig Siege einfährt, macht die Chassis-Defizite des McLaren nur noch deutlicher.



Es hakt an vielen Stellen: Am Zusammenspiel der verschiedenen technischen Abteilungen zum Beispiel, und wohl auch am Betriebsklima und der internen Motivation. Vor Kurzem wurde ein "Aufstand der Mitarbeiter" kolportiert, weil angeblich zahlreiche Überstunden nur mit Schokoriegeln belohnt wurden - die sogenannte Freddo-Affäre oder "Schoko-Gate". Mehrfache Management-Wechsel nach dem unfreiwilligen Abgang von Urgestein Ron Dennis, den die Aktionäre Ende 2016 aus dem Team drängten, trugen auch nicht zur Verbesserung der Situation bei.