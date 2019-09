Nico Hülkenberg

Quelle: dpa

Bleibt die Frage: Hat sich Hülkenberg durch zu hohe Ansprüche verpokert und steht am Ende ganz ohne Sitz in der Formel 1 da? Das Image, eine ein bisschen zu hohe Meinung von sich selbst zu haben, begleitet ja schon seine ganze Karriere. Dabei hat Daniel Riciciardo ihm als Teamkollege bei Renault in diesem Jahr schon Grenzen aufgezeigt. Was in der Formel 1 bedeutet, dass die eigene Aktie schnell an Wert verliert. Hülkenberg merkte das schon einmal nicht: Dass er bei Renault durch Mercedes-Junior Esteban Ocon ersetzt würde, das war im Sommer dem ganzen Fahrerlager über Wochen klar – nur ihm selbst lange nicht.



Und nun? Bei Williams ist zwar theoretisch der Platz neben George Russell frei, nachdem Robert Kubica dort mit der Ansage, nicht weitermachen zu wollen, einem Rausschmiss zuvor kam. Doch Williams braucht Geld – und der kanadische Milliardärs-Sohn Nicolas Latifi steht mit mindestens 20 Millionen Euro bereit. Hoffnungen, bei Red Bull zu landen, falls der seit Spa für Pierre Gasly eingewechselte Alex Albon die Erwartungen auch nicht erfüllt, kann er sich realistisch auch nicht machen. Red-Bull-Motorsportkoordinator Dr. Helmut Marko ist in dieser Beziehung sehr deutlich. Und er sagte das auch Hülkenberg persönlich: Als der ihn in der Sommerpause immer wieder anrief, bekam er irgendwann die deutliche Ansage, das bleiben zu lassen.