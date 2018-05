Spaßbremse Safety-Car

Als 2016 in Monaco ein GP-2-Rennen durch ein virtuelles Safety Car vom Ergebnis her völlig auf den Kopf gestellt wurde, kam man bei der Analyse schnell auf einen Hintergrund des Problems. Gerade auf Strecken, die zwischen den einzelnen Sektoren massive Geschwindigkeits-Unterschiede aufweisen, kommt es ganz stark darauf an, wo sich ein Auto im Moment des Auslösens der VSC-Phase gerade befindet. Wer am Anfang oder in einer schnellen Streckenpassage ist, verliert deutlich mehr Zeit als der, der gerade in einem langsamen Streckenteil fährt. Das kann aber dadurch einigermaßen ausgeglichen werden, dass die Rennleitung mit der Wieder-Freigabe bis zu dem Moment wartet, in dem sich der Führende wieder an der gleichen Streckenposition befindet wie beim Auslösen der VSC-Phase.