50. Sieg für Vettel

Mit einer Gala-Fahrt zum 50. Formel-1-Sieg ist Sebastian Vettel seinem Dauerrivalen Lewis Hamilton in der WM wieder ganz nah gekommen. Der Ferrari-Pilot feierte am Sonntag in Montréal einen nie gefährdeten Start-Ziel-Erfolg und liegt nach dem siebten Saisonrennen nur noch einen Punkt hinter Mercedes-Fahrer Hamilton, der nur Vierter wurde. Für den 30 Jahre alten Vettel war es nach zweimonatiger Wartezeit sein dritter Grand-Prix-Sieg in diesem Jahr. Auf Platz zwei in Kanada raste der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil vor dem zuletzt hart kritisierten Red-Bull-Piloten Max Verstappen aus den Niederlanden.