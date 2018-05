Ricciardo hofft auf Wiedergutmachung

Die interne Balance, der Teamfrieden, ist nach dem großen Knall von Baku zumindest derzeit schon lange wieder hergestellt. Offiziell beurteilte die Red-Bull-Führung die Schuldfrage nach dem Crash zwischen Verstappen und Ricciardo dort ja mit 50:50. Trotzdem nahm sich Red-Bull-Motorsport-Koordinator speziell seinen holländischen Shootingstar danach noch einmal zur Brust - weil der ja seit dem Saisonstart in Australien in jedem Rennen in irgendwelche Zwischenfälle verwickelt war, die ihm zum Teil selbst am meisten schadeten. "Max will zu viel, setzt sich zu sehr unter Druck. Er muss lernen, auch mal nachgeben zu können. Besonders jetzt, wegen der Häufigkeit der Vorfälle", meinte Marko danach.



Ob der 20-Jährige denn bereit sei, sein Verhalten entsprechend zu ändern? "Es fällt ihm schwer, aber er sieht es ein." Das sei bei Sebastian Vettel früher manchmal übrigens genauso gewesen. "Da sehe ich durchaus Parallelen. Max weiß jetzt: Beim nächsten Vorfall wird ihm automatisch die Schuld in die Schuhe geschoben. Ob er dafür was kann oder nicht. Zudem brauchen wir die Punkte. Das nächste Mal muss er deshalb vorher noch mehr nachdenken. Und im Notfall also lieber mal nachgeben."