Sieger Bottas - für Mercedes ein Problem?

Vor dem Sieg von Valtteri Bottas in Sotschi hatte man bei Mercedes schon offen über Stallorder nachgedacht. Zugunsten von Lewis Hamilton natürlich, um der Gefahr, die in diesem Jahr für die Silberpfeile durch Ferrari und Sebastian Vettel ausgeht, besser begegnen zu können. Doch nach dem Sieg des Finnen und einem schwachen Wochenende für Hamilton zuletzt in Russland trennen die beiden beim "echten“ Europaauftakt der Formel 1 in Barcelona nur noch zehn Punkte. Und für Mercedes-Sportchef Toto Wolff ist das Thema damit erst einmal vom Tisch, "wir lassen beide frei fahren, so wie wir das in der Vergangenheit auch immer getan haben."