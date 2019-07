"Geht nicht gibt’s nicht" - McLaren im Aufwind

Er kennt die Formel 1 seit seinen BMW-Zeiten bei Williams, er führte dann später Porsche zu drei LeMans-Siegen und zu WM-Titeln in der WEC - jetzt ist Andreas Seidl zurück in der Königsklasse: Seit Anfang Mai steht er 43-Jährige, der wöchentlich zwischen seiner bayerischen Heimat und England pendelt, als Teamchef an der Spitze des Traditionsteams McLaren. Jenes Teams, das bereits ganze Epochen in der Formel 1 prägte, speziell Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre mit Ayrton Senna und Alain Prost, dann auch Ende der 90er mit Mika Häkkinen - den letzten WM-Titel für McLaren holte 2008 Lewis Hamilton.