Schlüsselrennen für Vettel im Jubiläums-GP

Momentan versucht Vettel jedenfalls, Leclerc nicht als Bedrohung sondern als zusätzlichen Motivator zu begreifen: "Ich spüre seine Lust auf Erfolg, seinen Hunger", sagt Vettel über Leclerc. "Das spornt auch mich an zu beweisen, dass ich noch besser sein kann." Es gebe immer Tage, an denen andere schneller seien, so Vettel: "Ich mag diese Tage nicht, aber meine Gegner sind ja keine Idioten. Mal sind sie einfach besser, aber schon morgen kann ich zurückschlagen."



Das traut ihm auch Ex-GP-Pilot David Coulthard zu: "Es ist normal, dass die junge Generation die ältere herausfordert. Aber Seb gehört nicht zum alten Eisen. Er kam in Bahrain mit dem Auto nicht klar. Noch ist nichts entschieden." Und F1-Eminenz Bernie Ecclestone betont den Kampfgeist, jenes "Wettbewerbsgen", das er schon bei Vettels erstem Formel-1-Einsatz als Freitagsfahrer 2006 in der Türkei gesehen habe: "Er wird sich auch aus diesem Tief heraus kämpfen!", glaubt Ecclestone an den Deutschen.