Formel 1 startet mit "Heiligenschein"

Am 25. März startet die Formel 1 mit dem Großen Preis von Australien in die neue Saison (Rennbericht am Sonntag, 17:10 Uhr, in der SPORTreportage). Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Regeländerungen. So sollen zwei neue Reifenmischungen und stehende Restarts für noch mehr Spannung sorgen. Am Design der Autos wurde ebenfalls gearbeitet.