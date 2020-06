Eigentlich paradiesisch für einen Motorsport-Puristen wie Vettel, der das Drumherum oft als lästige Begleiterscheinung seines Berufs empfindet. Davon ist der Ferrari-Pilot bis auf Weiteres "befreit", doch der Anlass für die Abkehr von der Show ist ernst.

Masken, Abstandsregeln, Coronatests und leere Tribünen sind in Zeiten der Pandemie die Realität im Sport und damit auch in der Formel 1, die am Sonntag (15.10 Uhr) auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg mit 112 Tagen Verzögerung und so spät wie nie in ihre Saison startet.