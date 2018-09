Kaum einer der internationalen Fachleute verstand dort, warum Ferrari die ganze Zeit so agierte, dass man seinen WM-Kandidaten Vettel unnötig in Schwierigkeiten brachte. „Das hätte man schon mit einer vernünftigen Taktik am Samstag vermeiden können, warum muss Vettel Räikkönen den hier so wichtigen Windschatten geben und ihn zur Pole Position ziehen“, fragten sich etwa die Sky-England-Experten wie Martin Brundle oder Damon Hill. „Dann hätte es noch einmal eine Chance gegeben, das in der Startphase gerade zu biegen. Wenn zwei Fahrer eines Teams nebeneinander auf die erste Schikane zu kommen, sollte eigentlich der WM-Kandidat Vorfahrt haben. Und wenn Vettel einmal vorn ist, ist die Sache gegessen. Schon witzig, dass Ferrari, die früher immer für ihre Stallorder bekannt waren, ob bei Schumacher, oder bei Alonso, jetzt so agiert und dadurch verliert, während Mercedes jetzt das Gegenteil praktiziert und damit gewinnt.“ Selbst der ein oder andere Ferrari-Mitarbeiter wunderte sich hinter vorgehaltener Hand, was denn da die eigene Führungsspitze so treibe.