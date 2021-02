Frauen im Männerfußball - wann kommen da mehr?

Es geht ihr dabei um fehlende Sichtbarkeit und um zu wenig Vorbilder in Funktionen rund um den Fußball. Katja Kraus weiß, wovon sie spricht. Als Aktive hatte sie es bis ins Tor der Nationalmannschaft geschafft. Anschließend wurde sie Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt, als erste Frau in diesem Amt in der Fußball-Bundesliga.