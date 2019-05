Das gewohnte Ende

Wer sich noch einmal an den Sommer erinnert, die großen Umwälzungen im Kader, aber auch an einen neuen Trainer (Lucien Favre), einen neuen Lizenzspielerchef (Sebastian Kehl) und einen neuen Berater (Matthias Sammer), der stellt fest: So viel ist nicht schiefgelaufen in Dortmund. Nur haben sie beim BVB mit einer furiosen Hinrunde selbst Erwartungen geweckt, die sie nicht halten konnten. Die Fehler der Rückrunde müssen Ansporn sein, es in Zukunft noch besser zu machen.

Bildquelle: dpa