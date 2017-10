Syrien - beim Fußball sind alle vereint

Dass Syriens Machthaber die große Bühne zu nutzen versucht, die ihm der Fußball bietet, ist jedenfalls klar. Und die Teilnahme an der WM-Endrunde wäre da natürlich der Gipfel, zumal das Turnier dort ausgetragen wird, wo Assads wichtigster Verbündeter zuhause ist: in Russland.



Es ist und bleibt das große Ziel: für das Regime, für die Mannschaft, für die Fans. Die Motive mögen sehr unterschiedlich sein, es gibt sportliche und politische. Es gibt aber sicher bei vielen Syrern ganz einfach auch die riesige Sehnsucht nach Frieden und Glück. Das alles sind enorme Erwartungen an den Fußball.



Am Dienstag steht das Rückspiel in Australien an. Mannschaftskapitän Firas Al Khatib verspricht, dass sein Team alles geben wird. „Unser Traum ist noch nicht vorbei“, sagt er. Und es klingt so, als rede er nicht nur über Fußball, sondern über mehr: eine friedliche Zukunft für Syrien.