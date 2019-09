Zuletzt in Monza fühlte sich Vettel alles andere als wohl in seinem Team. Am Samstag hatte er sich der Erkenntnis stellen müssen, dass er bei Ferrari offensichtlich keine Zukunft mehr hat, nicht mehr mit fairer Behandlung rechnen kann. Sein Teamkollege Charles Leclerc hatte es sich leisten können, die interne Absprache zu brechen, nachdem er im zweiten Anlauf des Q3 Vettel Windschatten geben sollte - im ersten war es umgekehrt gewesen.



Teamchef Mattia Binotto war zwar sauer, konnte aber offensichtlich nichts machen, zu stark ist die interne politische Position des Monegassen mit dem Todt-Clan im Rücken, mit Nicolas Todt, dem Sohn des FIA-Präsidenten Jean Todt, als Manager. Dass Binotto dann nach Leclercs Sieg auch noch über Funk die Absolution erteilte ("Es sei dir verziehen"), muss zusätzlich wie Hohn für Vettel gewirkt haben. "Sebastian ist ein absoluter Teamplayer, für ihn ist es unfassbar, dass andere das anders handhaben", sagt Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve. "Das hat ihn angeknockt." Denn seine Vorstellungen von Fairness sehen anders aus. Mit derartigen Formen von Politik kann er sehr schlecht umgehen oder sie kontern.