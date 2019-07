Hasenhüttl - Herausforderung Premier League

Ralph Hasenhüttl ist als Trainer zum FC Southampton gegangen. Er habe eine Herausforderung gesucht, die ihn in neue Bereiche bringt, so der Österreicher zu seinem Wechsel in die Premier League. Und seine Spieler sind überzeugt vom neuen Trainer.

