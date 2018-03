HSV: Aufbruch in die 2. Liga

Die neuen Führungsfiguren beim HSV: Bernd Hoffmann (rechts) und Frank Wettstein Quelle: dpa

Die Frage ist, ob der radikale Schnitt vom Donnerstag in der größten sportlichen Krise seiner Geschichte den lang beschworenen Neustart in bessere Zeiten einleitet. Oder ob er das Management-Chaos der letzten Jahre in neue Dimensionen treibt.



Am Mittwochabend hatte der vor drei Wochen mit 25 Stimmen Vorsprung neu gewählte HSV-Präsident Bernd Hoffmann den Aufsichtsrat, in dem er nach den AG-Statuten als Vereinsvorsitzender lediglich einen Platz von sechsen einnimmt, dazu gebracht, ihn zum Chef des Kontrollgremiums zu machen. Und den erst vor fünf Wochen auf diesen Posten gewählten Michael Krall wieder ins Glied zurückzuschicken.