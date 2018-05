HSV in Liga zwei: Chance und Risiko

Diese Finanzfalle macht es so gefährlich, weil der HSV eben auch als Folge von Misswirtschaft mit einem absurden Verschleiß an Trainern (18 in zehn Jahren, s.u.) und Managern absteigt. Genau wie im Vorjahr VfB Stuttgart und Hannover 96 ist der HSV verdammt, den Betriebsunfall umgehend zu reparieren. Auch wegen rund 105 Millionen Euro an Verbindlichkeiten.



Wenn der sofortige Wiederaufstieg nicht klappt? Es gibt abschreckende Beispiele, dass ein Abstieg einen Traditionsklub in seinen Grundfesten erschüttert. Und zwar dermaßen, dass auf Jahre nichts Gescheites mehr aufgebaut werden kann. Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg, die beiden aktuellen Erstliga-Aufsteiger, können davon ein Lied singen.