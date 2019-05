Sport | SPORTreportage - Friedi Kühne: "Komplett eins mit der Line"

Highliner bewegen sich auf einer Slackline in großer Höhe. Friedi Kühne ist einer Weltbesten in diesem Sport - und er lässt gerne mal die Sicherung weg. Warum dies für ihn kein Plus an Risiko ist, erzählt er im Interview mit Hermann Valkyser.