Es war der 23. August 2020, als der deutsche Rekordmeister Bayern München im Estádio da Luz in Lissabon den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain mit 1:0 bezwang und zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Königsklasse gewann. Für Joshua Kimmich war es der erste "Henkelpott", den er in die Höhe stemmen konnte. Ein Traum ging für ihn in Erfüllung.