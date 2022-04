In diesem Jahr sind die Gewinner in der Kategorie "Athlete Advocate of the Year" Gerald Asamoah und der Film "Schwarze Adler", der im ZDF als Free-TV-Premiere zu sehen war. "Dies ist eine besondere Auszeichnung, die an Sportlerinnen und Sportler verliehen wird, die sich abseits des Sportplatzes genauso stark für eine Sache einsetzen, wie sie auf dem Platz für Punkte und Tore kämpfen", würdigte Moderatorin Lindsey Vonn die Gruppe von Fußballern um Asamoah, die sich zum Thema Rassismus im Fußball geäußert haben.