Die Fernsehsender mischen sich für gute Bilder traditionell unters Volk, in Minneapolis finden auch sie Platz in den Passagen der Mall. Aber ebenso in der City, wo die NFL wieder eine Fan-Meile eingerichtet hat und trotz arktischer Kälte auf herzerwärmende Bilder hofft. Das Liga-eigene NFL-Network und ESPN übertragen gefühlt rund um die Uhr.



Spätestens am Matchday wird es auf allen Sendern nur das eine Thema geben, ehe NBC in der Nacht auf Montag ab 0.30 Uhr deutscher Zeit zum 19. Mal das Privileg hat, den Super Bowl exklusiv zu übertragen. Im hypermodernen U.S. Bank Stadium gilt es für NBC, den nächsten Medien-Wahnsinn anzupeilen: Im Vorjahr trieb der erste Overtime-Krimi der Super-Bowl-Geschichte die TV-Quote auf 172 Millionen Zuschauer. US-Rekord, natürlich.