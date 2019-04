Mick Schumacher und der nächste Schritt

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto will die Tests dann auch in erster Linie als Chance für Mick sehen, Formel-1-Erfahrungskilometer zu sammeln: "Ich glaube, dass es sehr nützlich für ihn ist, zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere in einem offiziellen Rahmen wie den Testfahrten in Bahrain im SF90 Gas geben zu dürfen." Damit will er wohl Druck rausnehmen - auch wenn Mick Schumacher versucht, ganz cool festzustellen, er könne ja mit Druck gut umgehen. Was er gerade an diesem Wochenende in der Praxis wird beweisen müssen.