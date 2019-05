Mercedes auch in Barcelona nicht zu schlagen

Titelverteidiger Hamilton fuhr überlegen seinen dritten Barcelona-Sieg nacheinander ein und nahm Bottas die WM-Führung ab. Damit wartet Vettel weiter auf den ersten Saisonsieg und hechelt im WM-Klassement nach dem fünften von 21 Saisonrennen hinterher. Vor dem Klassiker in zwei Wochen in Monaco hat Vettel bereits 48 Punkte Rückstand auf Hamilton. Ärgerlich für Vettel war zudem, dass Ferrari taktisch mehrfach unklug agierte und ihn sowie seinen Stallrivalen Charles Leclerc in unnötige Scharmützel miteinander schickte. Am Ende kam der junge Monegasse als Fünfter hinter dem Deutschen an.