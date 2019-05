Stallfrieden bei Silberpfeilen in Gefahr?

Der neue Vollbart, der "Winkinger-Bart", wie er ihn auch manchmal selbst scherzhaft nennt, ist zwar nur äußeres Zeichen dieser Veränderung, aber sie scheint auch innerlich zu funktionieren. "Diese Saison ist ziemlich anders losgegangen als die letzte", strahlte Bottas zuletzt in Baku, nach seinem zweiten Saisonsieg, der auch wieder die Übernahme der Tabellenführung in der WM bedeutete, mit einem Punkt Vorsprung vor seinem Teamkollegen Hamilton. "Zwei Siege aus den ersten vier Rennen zu holen, ist ein gutes Gefühl."



Entscheidend war in Baku schon der Start, als er zwar ein bisschen schlechter weg kam als Hamilton, sich aber in einem Rad-an-Rad-Duell doch durchsetzte und vorne blieb - ein deutlicher Beweis dieser angekündigten neuen Härte. Bleibt die Frage, wie lange Lewis Hamilton da mitspielt. Zuletzt in Baku machte er ja schon deutlich, sich im Nachhinein schon ein bisschen über sich selbst geärgert zu haben und meinte, "ich bin da wohl ein bisschen zu weich gewesen, hab´s ihm geradezu geschenkt." Will heißen: Beim nächsten Mal wird der Brite wohl auch gegen seinen eigenen Teamkollegen härter einsteigen. Bis es kracht? Wie 2016, genau hier in Barcelona, in der ersten Runde, zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg - vor der versammelten Mercedes-Vorstandsetage?