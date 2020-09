Eberhard Figgemeier ist tot

Eberhard Figgemeier, am 2. Januar 1947 geboren, leitete von 1989 bis 1993 die Redaktion "das aktuelle sportstudio", in der er zuvor auch schon als stellvertretender Leiter aktiv war. Eberhard Figgemeier war 1985 bei einer der größten Katastrophen in der Geschichte des Fußballs als Live-Reporter im Einsatz: Beim Endspiel im Europapokal der Landesmeister zwischen FC Liverpool und Juventus Turin im Brüsseler Heysel-Stadion stürmten britische Fans den von italienischen Anhängern genutzten Fansektor - 39 Tote sowie mehr als 400 Verletzte waren die Folge.